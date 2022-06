ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso alle 8 di questa mattina 9 interventi per incendi di vegetazione che interessano il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria.

Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono stati per incendi vegetazione. Tra questi: Ardea, Via Laurentina km. 27.400. In fase di bonifica incendio di un’area con rifiuti di recupero carta; Nerola, Incendio boschivo. Richiesto intervento mezzi aerei; Via Bosco Marengo, Zona Aurelia, Incendio in bonifica da ieri; Trigoria, Via Solopaga, Attivo incendio sterpaglie.

foto ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).

