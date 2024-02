VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta nell’Aula Magna della sede di Chirignago-Zelarino, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) di fronte ad una vasta platea di rappresentanti delle istituzioni, amministratori, docenti e studenti. Dopo il benvenuto agli ospiti presenti da parte del direttore IUSVE, don Nicola Giacopini, il direttore dell’Opera Salesiana di Mestre, don Silvio Zanchetta, ha dato il via alla cerimonia con il tradizionale momento di preghiera, a cui ha fatto seguito l’introduzione del nuovo Anno accademico da parte del presidente IUSVE e ispettore Salesiani Nordest, don Igino Biffi.

Durante l’evento è stato ribadito quanto il progetto Iusve “Ecologia integrale e nuovi stili di vita”, inaugurato nel 2019-2020, continua a concretizzare ulteriormente il passaggio a “Paradigma dell’Ecologia integrale” con l’intento di porre la fondamentale domanda di senso alle tre missioni universitarie, ovvero quella strettamente accademica, quella di ricerca e quella di Terza missione. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore all’Università, Paola Mar, che è così intervenuta: “Il tema della sostenibilità ha segnato il percorso storico e continua a segnare il presente della Città di Venezia. Infatti, non è un caso per cui la nostra Città sia candidata a ‘Capitale Mondiale della Sostenibilità’ in quanto da sempre mantiene il giusto equilibrio tra uomo e ambiente circostante attraverso azioni quotidiane di cui in primis siamo responsabili. E’ fondamentale far conoscere agli studenti, oggi qui presenti, l’impegno della Città di Venezia ad aspirare ad un futuro sempre più sostenibile che rimetta al centro il rapporto tra attività umana e risorse disponibili, tra qualità e dignità della vita e del lavoro”.

Il Dies Academicus ha visto la prolusione di Angela Ales Bello, presidente del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche e dell’Associazione Italiana Edith Stein, oltre che professoressa emerita di Storia della filosofia contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense di Roma che ha anticipato nella lectio dal titolo: “L’amore per la natura nel paradigma dell’ecologia integrale di Papa Francesco: una lettura fenomenologica” alcuni contenuti del volume “Amore senza confini. La Caritas negli scritti dottrinali di Papa Bergoglio”.

Tra le novità dell’anno anche la pubblicazione della nuova versione del sito di IUSVE progettato secondo la logica “mobile first”, che, secondo quanto ribadito durante l’evento, ottimizza la fruizione da dispositivi mobili e consente una migliore esperienza di navigazione. Spazio anche agli studenti, con l’intervento di quattro rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto che hanno dichiarato quanto l’Università sia “luogo ricco di opportunità, di occasioni, di sfide, caratterizzato dal mettersi in gioco e dalla conseguente e inevitabile crescita, non solo didattica ma soprattutto personale”.

Successivamente sono stati consegnati i “Premi al merito” IUSVE e i Premi di tesi “Francesco Berto” agli studenti dei Baccalaureati e delle Licenze messi a disposizione da parte del Lions Club Mestre Castelvecchio. La cerimonia si è conclusa con il Solenne Atto Accademico da parte del direttore IUSVE, don Nicola Giacopini.

