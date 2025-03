Inaugurato il Consolato onorario della Repubblica di Corea

VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori al Turismo, Simone Venturini, e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, sono intervenuti questa mattina all’inaugurazione del Consolato onorario della Repubblica di Corea a Venezia.

Nella sede di Palazzo Sant’Andrea, a Santa Croce, è stato nominato console onorario della Repubblica di Corea a Venezia Matteo Marsilli. La cerimonia è stata presieduta dal console generale della Repubblica di Corea a Milano, Choi Taeho, alla presenza di autorità civili e militari.

“Oggi celebriamo un momento significativo poiché il nostro corpo diplomatico si arricchisce di una nuova figura che rappresenta un Paese di straordinaria rilevanza – ha sottolineato Venturini – Questo è un periodo storico particolare, in cui le relazioni culturali, commerciali e turistiche devono essere rafforzate. E’ fondamentale che l’Europa volga lo sguardo verso Oriente, abbracciando democrazie avanzate come la Corea, che eccellono in ambito tecnologico e produttivo. Il legame tra Italia e Corea è destinato a prosperare ulteriormente. Venezia si propone così come hub della diplomazia italo-coreana. Auguriamo al neo console un proficuo lavoro”.

“Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di costruire una solida amicizia con il personale del consolato, le cui competenze si sono rivelate preziose – ha aggiunto Costalonga – Fin dall’inizio, abbiamo collaborato attivamente per supportare gli allievi coreani della Scuola primaria “Silvio Pellico” a Mestre. Attraverso lezioni dedicate, gestite in totale autonomia, promuoviamo un ambiente di apprendimento rispettoso delle tradizioni e delle leggi che regolano i nostri Paesi, Italia e Corea”.

-Foto comune di Venezia-

(ITALPRESS).