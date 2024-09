ROMA (ITALPRESS) – E’ stata intitolata alla memoria dell’assistente della Polizia di Stato Rolando Lanari e dell’agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Scravaglieri, uccisi il 14 febbraio 1987 mentre scortavano un furgone postale, la nuova sede del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) della Polizia Postale Lazio di via Ugo Amaldi 8 a Roma. La struttura è stata inaugurata alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, dell’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e del Direttore della direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, Luigi Rinella.

“E’ un momento denso di significato – sottolinea il ministro – riteniamo che in questo modo la Polizia di Stato concorrerà a dare un contributo molto importante sulla sicurezza cibernetica. Su questo la Polizia di Stato sta avendo un’evoluzione molto importante, anche in relazione all’avvento dell’intelligenza artificiale. Mi fa piacere inoltre che il Centro oggi venga associato alla memoria di due nostri operatori, due eroi silenziosi”. “La sede – spiega Rinella – è stata allestita con la collaborazione di Poste italiane, si tratta di un ufficio funzionale con le più moderne risorse tecnologiche e investigative”. Del Fante si dice “orgoglioso di poter dare il nostro contributo alla Polizia, la sicurezza informatica è sempre più importante nella lotta alla criminalità”. Poste Italiane descritte invece come “fiore all’occhiello e punto di avanguardia” da Pisani, che promuove “la forte sinergia in atto con la Polizia di Stato”. Nella sede è stata allestita anche “la Stanza di Alice”, sala dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle vittime vulnerabili.

Lanari e Scravaglieri, vittime del terrorismo e medaglie d’oro al valor civile, morirono in servizio rispettivamente all’età di 26 e 23 anni durante un conflitto a fuoco avvenuto in via Prati di Papa, mentre erano impiegati nella scorta di un furgone postale portavalori. La giornata si è conclusa con un contributo musicale della Banda della Polizia di Stato e dell’Associazione “L’Arte nel Cuore” accademia di recitazione per ragazzi, anche diversamente abili, che li forma per l’ingresso nel mondo dello spettacolo.

