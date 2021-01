Inaugurato Covid Hospital alla Fiera del Levante di Bari

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, inaugura il nuovo ospedale Covid all'interno della Fiera del Levante di Bari. Una struttura da 154 posti letto di terapia intensiva, sub intensiva e medicina Covid, realizzata in 45 giorni e che entrerà in funzione probabilmente entro l'inizio di febbraio.