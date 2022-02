ROMA (ITALPRESS) – Intitolato alla memoria dell’ex ministro ed ex commissario europeo Antonio Ruberti il largo di fronte a una delle sedi del Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa mattina, nel quartiere Trastevere di Roma, in occasione dell’inaugurazione e della scopertura della targa è stato organizzato un incontro pubblico con cittadini, docenti e amici del professore, scomparso nel 2000, a cui hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e il presidente di Regione Nicola Zingaretti. A prendere la parola per primo, il sindaco della Capitale che ha sottolineato l’importanza dell’intitolazione del largo all’ex ministro: “Ruberti è stata una persona straordinaria non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. Infatti, in pochi sono riusciti a legare il loro nome alla ricerca e all’università in modo così duraturo e significativo come lui”.

“Ruberti non solo ha saputo realizzare cose importanti ma ha saputo anche perseguire la sua idea di Università e Ricerca Scientifica nei vari ruoli che ha esercitato: da studioso di insiemistica, nel Cnr, nel ruolo di ricercatore e studioso, e poi ancora come rettore della Sapienza in un decennio difficile, come ministro e come commissario europeo”, ha aggiunto Gualtieri.

“Io sono stato studente durante periodo di Ruberti rettore. Aveva davvero una forte capacità di ascolto e di condivisione, improntata la ricerca di soluzioni”, ha aggiunto. “Si è impegnato moltissimo nella sua vita a lavorare per costruire una politica europea dell’Università. Come ad esempio con il varo di programmi come ‘Socratè, che inglobò il ‘programma Erasmus’. Ruberti ha costruito spazi nei trattati, inalzandosi come figura di grande europeo e di grandi padre dell’integrazione europea. Quello di oggi è quindi un modo per ricordare e onorare una personalità nel cui solco dobbiamo lavorare e andare avanti per fare del sapere e della ricercare, della conoscenza e della scienza un volano dello sviluppo italiano e europeo”, ha concluso Gualtieri.

Infine l’intervento della ministra Messa che ha ringraziato “il prezioso lavoro del professor Manfredi”, suo precedessore al ministero, “perchè lui ha avviato la procedura che ci porta qui oggi a questa inaugurazione”. “Ruberti ha lasciato un segno per il sistema che nel suo solco ha saputo crescere e formarsi. E’ stato un grande iniziatore e innovatore. Il suo lavoro, i progetti e le idee da lui portate avanti hanno consentito di istruire in modo diverso e migliore di quanto era stato fatto in passato”, ha aggiunto la ministra. “Oltre l’intitolazione del ‘largò abbiamo un progetto molto bello, per il quale ringrazio la rettrice Polimeni, per la rigenerazione di uno spazio urbano che vorremmo anch’esso intitolare al suo nome”, ha proseguito. “Quello che stiamo cercando di fare è non perdere l’importante messaggio che ci ha lasciato ma anzi rilanciare la sua visione di istruzione, di università e di ricerca”, ha concluso la ministra Messa.

