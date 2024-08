VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alle Politiche educative Laura Besio è intervenuta questo pomeriggio al taglio del nastro della mostra fotografica “Rugiada del tempo: mani in movimento”, nata nell’ambito del progetto “Il filo di Arianna: esperienze educative e animative nelle residenze per anziani”. Autori delle 33 fotografie, esposte fino al prossimo 13 settembre all’Antica Scuola dei Battuti di Mestre, sono tre giovani volontari del Servizio civile del Comune di Venezia: Andrea Braiato, Matilda Carrer e Arianna Volpato. Le immagini sono state catturate dai tre operatori nel corso dei mesi di servizio svolti nelle sedi IPAV del Centro Servizio San Giobbe e dell’Antica Scuola dei Battuti. Gli scatti riprendono alcuni momenti legati alle loro attività dove si vedono le mani laboriose degli anziani, riprese mentre si dedicano ad attività educative e ricreative. “Ogni foto è un invito a riflettere sul potere delle connessioni umane e sull’importanza di preservare e celebrare le storie e le esperienze dei nostri anziani” hanno spiegato i ragazzi nel corso della cerimonia di inaugurazione. “La mostra è un’ode affettuosa alle mani che tessono la vita degli anziani della nostra comunità; un tributo vibrante alla forza, alla resilienza e alla bellezza degli anziani, non solo come destinatari ma anche come fornitori di conoscenza, ispirazione e amore”.

A ringraziare i volontari è stata l’assessore Besio, che ha ricordato l’impegno profuso nei dodici mesi di attività: “Un anno fa ho accolto questi ragazzi dicendo loro che il Servizio civile universale sarebbe stata per loro un’esperienza unica – ha ricordato l’assessore – Un’opportunità di servizio, quindi la possibilità di offrire il sostegno alla città attraverso il volontariato che è la più alta forma ed espressione di democrazia. Lo hanno fatto scegliendo il progetto rivolto agli anziani delle nostre comunità, diventando loro compagni di viaggio”. Infine il ringraziamento a chi ogni giorno lavora nelle strutture: “Grazie perché riuscite ad accompagnare l’attività ordinaria con il sorriso, l’ascolto, la parola e una mano a sostegno dei nostri anziani”. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 20 nello spazio sala bar della Sede Centrale, in via Spalti.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).