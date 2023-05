VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore all’Università Paola Mar ha preso parte questo pomeriggio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’inaugurazione della nuova sede veneziana dell’Università di Warwick. L’Università inglese, specializzata nello studio della storia dell’arte, in particolare del periodo rinascimentale, è presente in città da qualche decennio, con una sede permanente dal 2007. Si è spostata da Palazzo Pesaro Papafava, a Cannaregio, a Palazzo Giustinian Lolin, a San Marco. Insieme a Ca’ Foscari l’Università di Warwick è membro di EUTOPIA European University, un’alleanza tra 10 università europee che hanno una visione comune e uniscono le forze per costruire l’università del futuro. Warwick partecipa anche alla vita sportiva cittadina: nella regata storica del 2022 ha conseguito il secondo posto nella “Sfida delle Università”.

“La vostra realtà – ha commentato l’assessore Mar, nel portare i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale – incarna la visione e il pensiero che stiamo cercando di sviluppare in questa città, con un’interazione sempre più stretta tra tutti gli istituti universitari. Fare rete ci permette di concretizzare quello che è sempre stato il ruolo di Venezia, con lo sguardo anticipatore rivolto al futuro. Il seme della vostra università è ben piantato, nata nel 1965 ha scalato in pochissimi decenni il ranking mondiale delle Università. Lo vogliamo veder diventare una pianta secolare”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

