VENEZIA (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un importante tassello di un più ampio progetto del valore complessivo di 58,25 milioni di euro, oltre 46 milioni dei quali finanziati dalla Regione, con un contributo di Rete Ferroviaria Italiana di 10,25 milioni di euro e del Comune di Venezia di 2 milioni, che ha interessato il “Nodo della Gazzera”, un’area fortemente urbanizzata nell’omonimo quartiere qui a Mestre. Grazie all’azione sinergica e coordinata di Regione del Veneto, Comune di Venezia, RFI e Veneto Strade, l’intervento consentirà di migliorare gli spostamenti quotidiani di cittadini e pendolari. E se oggi entra in servizio la nuova fermata di Venezia Mestre Gazzera lungo la Venezia-Udine, entro il 2025 sarà completata anche la vicina fermata ferroviaria di via Olimpia, lungo la Venezia-Trieste. Il progetto sarà, quindi, ultimato con la realizzazione del raccordo viario per snellire il traffico veicolare da e verso Mestre. Obiettivo: garantire il collegamento ferroviario interurbano da e verso Treviso oltre che quello urbano tra la terraferma e Venezia, favorendo, al contempo, l’interscambio gomma-ferro. Un ulteriore passo avanti per rendere il nostro sistema di trasporto sempre più sostenibile e integrato”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi a Mestre in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova fermata ferroviaria “Venezia Mestre Gazzera” sulla linea ferroviaria Venezia-Udine.

Con lui, oltre al Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il Vice Direttore Generale Operation RFI, Commissario Straordinario di Governo per il Collegamento ferroviario con l’aeroporto Marco Polo di Venezia e del Potenziamento della linea Venezia-Trieste, Vincenzo Macello, il Direttore della Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti che ha dichiarato: “Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra più enti per l’efficientamento della rete infrastrutturale sia su ferro che su gomma. Un obiettivo che stiamo perseguendo da diversi anni per rendere ancora più capillare e interconnesso il trasporto ferroviario regionale”.

“La nuova fermata – ha aggiunto la Vicepresidente- rappresenta un esempio di attenzione alla sostenibilità e alla cura dei dettagli. Situata nell’area urbana di Venezia-Mestre, è dotata di due banchine accessibili tramite un sottopasso pedonale che collega le due aree di accesso principali. Il sottopasso è attrezzato con tre ascensori per garantire l’accessibilità a tutti gli utenti, inclusi quelli con mobilità ridotta. Le aree esterne della fermata sono state progettate per offrire il massimo comfort e praticità ai viaggiatori. Sono disponibili 6 posti auto dedicati alle persone con disabilità, uno stallo per autobus, 3 parcheggi per taxi e 208 posti a lunga sosta. Inoltre, la fermata è provvista di servizi igienici ad uso esclusivo dell’utenza, situati nelle vicinanze del primo fronte di fermata. Prosegue l’azione regionale per rendere il trasporto più efficiente, accessibile e integrato rispondendo così alle necessità di quanti ogni giorno scelgono di percorrere la rete infrastrutturale per i loro spostamenti”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).