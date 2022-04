GENOVA (ITALPRESS) – “Questo è uno spettacolo che mozza il fiato, forse ancora più di quello dell’edizione precedente. Dopo tanta bruttezza, dopo essere stati costretti a non uscire a lungo e non godere della bellezza è un qualcosa di straordinario”. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti ha inaugurato la dodicesima edizione di Euroflora ai parchi di Nervi a Genova. Già 100mila biglietti, un terzo di quelli disponibili, sono già stati venduti ancora prima del taglio del nastro, secondo quanto hanno spiegato dagli organizzatori e dal sindaco Marco Bucci. Domani la manifestazione aprirà al pubblico con la visita del principe Carlo Alberto di Monaco al quale il Comune di Genova conferirà la cittadinanza onoraria nel pomeriggio. “Dicono che sono quello che ci ha creduto di più ma siamo in tanti ad averci creduto – ha detto Bucci -. Trecento espositori, più di 8 ettari di superficie, parchi stupendi, uno spettacolo eccezionale, che definiamo unico e che non può essere visto da altre parti, Euroflora che arriva quest’anno a causa del covid, cosa che ci ha consentito di avere più tempo di preparare cose uniche, rare, che magari non sono mai state viste, come la rosa di Genova, ma non solo quella”.

– foto ufficio stampa Euroflora –

