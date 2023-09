Inaugurata a Lampedusa la prima ambulanza medicalizzata del 118

LAMPEDUSA (ITALPRESS) - "È un traguardo importante al quale abbiamo concorso come Regione Siciliana. Fondamentale la sinergia con Inmp, Seus 118 e Asp di Palermo. La comunità delle Pelagie può contare da oggi su un'ambulanza medicalizzata che garantisce prontezza di interventi e immediatezza nella risposta assistenziale. È una chance ulteriore di sicurezza fornita in un luogo significativo e, per certi versi, disagiato come l'isola di Lampedusa, ma è soprattutto una risposta complessiva del sistema sanitario". Lo ha detto il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato regionale della Salute, Salvatore Iacolino, in occasione dell'inaugurazione a Lampedusa per la prima volta di una postazione medicalizzata del 118, attivata in base a un'intesa tra Regione Siciliana, Seus 118 e Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp). col3/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)