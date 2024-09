BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Prime due regate e prime due vittorie oggi per Luna Rossa Prada Pirelli contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, in scena nel mare antistante Barcellona. L’AC75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha battuto la barca del New York Yacht Club di misura sia in gara 1 che in gara 2, al termine di due match race molto combattuti con Luna Rossa brava a rimontare l’iniziale svantaggio in entrambe le occasioni.

Confermati al timone della barca griffata Prada Pirelli, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill. Nella prima regata partenza vinta dagli americani, che hanno chiuso il primo lato di bolina con 7 secondi di vantaggio, aumentato poi a 20″ dopo la prima poppa. Gli italiani hanno poi recuperato lo svantaggio alla seconda poppa, giungendo al quarto gate praticamente appaiati agli statunitensi. Nel quinto lato della sfida, quindi, c’è stato il sorpasso decisivo di Luna Rossa, poi giunta all’arrivo davanti ad American Magic con un vantaggio di 7 secondi.

Anche nel secondo match race, poi, il team statunitense è partito meglio, con gli italiani che hanno girato il primo gate con 10 secondi di distacco. A ruota Luna Rossa ha accusato problemi alle strumentazioni elettroniche. Quindi American Magic è caduta dai foil all’altezza del secondo cancello e l’AC75 col guidone del Circolo della Vela Sicilia è passato avanti agli americani nel corso del terzo lato della regata. Da lì in poi gli italiani hanno controllato la sfida e gli avversari, con non poche sofferenze, giungendo al traguardo con con 18 secondi di vantaggio sulla barca del New York Yacht Club.

Soddisfatti gli uomini del team italiano al termine dei due match race odierni. “La brezza era ‘a chiazze’, anche questa seconda è stata una regata molto difficile. Nell’ultimo lato siamo andati sulla ‘difensiva’. Grande lavoro per i cyclor oggi. Le scelte del fiocco sono state determinanti e le abbiamo indovinate in entrambe le sfide”, ha detto Jimmy Spithill.

Le semifinali della competizione riservata agli sfidanti della America’s Cup si disputano al meglio delle nove regate (vince chi arriva prima a quota cinque successi). Nell’altra semifinale i primi due match race hanno visto Ineos Britannia vincere nettamente (in entrambe le occasioni) contro Alinghi.

Domani sono in programma, sempre nel primo pomeriggio, altre due regate di entrambe le semifinali, per un totale di quattro sfide. Luna Rossa sarà in azione nel mare catalano nel primo e nel terzo atto di giornata.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).