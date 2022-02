VENEZIA (ITALPRESS) – Scendono i nuovi contagi Covid in Veneto. Ieri sono stati 3.805 i positivi trovati con i tamponi (il giorno precedente erano 4.870). Si registrano anche 10 vittime, altro dato in calo rispetto al triste conteggio degli ultimi giorni. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio dell’epidemia si porta a 1.301.419, quello dei decessi a 13.714. Migliorano i dati sanitari. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

(ITALPRESS).

