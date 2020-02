Riparte da Eger la stagione 2020 della scherma paralimpica con la tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà in terra ungherese da giovedì a domenica. Saranno quindici gli atleti azzurri che prenderanno parte agli incontri: Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Alberto Morelli, Gianmarco Paolucci, Sofia Brunati, Sofia Della Vedova, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Roxana Solomon, Loredana Trigilia e Beatrice Vio. Il programma prevede l’inizio delle gare giovedì con la spada femminile A e B, la sciabola maschile A e il fioretto maschile B. Venerdì spazio alla sciabola femminile A e B, al fioretto maschile A e alla spada maschile B, mentre sabato sarà la volta del fioretto femminile A e B, della spada maschile A e della sciabola maschile B. Nella giornata finale di domenica, infine, si svolgeranno le gare a squadra di fioretto femminile e di sciabola maschile.

Ad accompagnare gli azzurri in questi giorni di gare ci saranno tre commissari tecnici: Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto, insieme al maestro Simone Mazzoni e al fisioterapista Christian Lorenzini che seguirà gli atleti per tutta la durata dell’evento. Saranno poi due gli arbitri italiani a disposizione per dirigere gli assalti: Jacopo Michelucci e Alessia Tognolli.

