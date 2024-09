LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La ONG Migrant Offshore Aid Station (MOAS) con sede a Malta ha evacuato una delle sue basi in Ucraina dopo essere stata colpita da armi russe nelle prime ore di sabato mattina. L’attacco ha provocato lievi ferite ad alcuni membri del personale e danni a due ambulanze, ha affermato l’Organizzazione in una nota. Nell’incendio sono state distrutte costose attrezzature mediche e forniture mediche.

Diciannove membri del personale medico e altro personale presente in quel momento si sono trasferiti nel rifugio antiaereo dell’edificio, con “ferite lievi subite dai detriti volanti”. Altri otto membri dello staff della ONG erano in servizio in quel momento.

L’esplosione, che secondo la ONG potrebbe essere stata causata da un attacco di razzi o droni, è avvenuta “a soli tre metri dall’edificio”, rompendo finestre e provocando un grande incendio in diverse stanze. Non è ancora chiaro se l’attacco sia avvenuto intenzionalmente o per errore. Durante l’attacco anche altri quattro obiettivi sono stati presi di mira nella stessa città.

MOAS ha sottolineato che si tratta solo dell’ultimo di una serie di incidenti che hanno colpito il suo personale medico, che secondo la ONG “sta affrontando ulteriori feriti dalla prima linea” mentre l’offensiva russa nell’Ucraina orientale continua. Tuttavia, è stata la prima volta che la ONG è stata colpita direttamente dopo circa due anni e mezzo di attività in prima linea, dove effettua l’evacuazione dei soldati feriti e li trasporta in ospedale.

Il fondatore di MOAS Christopher Catrambone ha definito l’incidente una “sfortunata battuta d’arresto” per l’organizzazione, ma ha affermato che “rafforza la nostra determinazione” a continuare a operare nel conflitto. “I nostri pensieri vanno ai nostri coraggiosi medici e personale – e alle loro famiglie – che hanno rischiato la vita ogni giorno, negli ultimi due anni e mezzo, per aiutare a dare una possibilità di combattere ad alcune delle vittime più gravemente ferite di questa guerra”, ha detto.

L’Organizzazione ha assistito più di 45.000 soldati gravemente feriti in Ucraina e più di 200.000 in tutto il mondo sin dalla sua nascita nel 2014.

