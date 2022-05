In tre rapinano un negozio nel Catanese, arrestati

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza due uomini di 39 e 56 anni e una donna di 52, questi ultimi rispettivamente fratello e sorella, per rapina a mano armata in un negozio di San Giovanni La Punta. fsc/gtr