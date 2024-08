ROMA (ITALPRESS) – Il Rally Città di Lucca ha reso ancora più incerta la situazione nella zona Toscana (Zona 7) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Al vertice della classifica assoluta è ormai delineato un testa a testa fra due emiliani nati al confine reggiano con la Toscana: Gianluca Tosi e Antonio Rusce. A Lucca è stato Rusce con la Skoda Fabia Rs ad imporsi allo sprint in quello che è stato il loro primo scontro diretto stagionale: i due si presenteranno a Casciana, penultimo appuntamento della Zona 7, divisi da soli 2 punti.

Fra le due ruote motrici di vertice continua il confronto indiretto fra Claudio Fanucchi con la Peugeot 208 Rally4 turbo e Lorenzo Nesti con la Peugeot 208 R2 aspirata, dominatori delle rispettive classi. Mentre fra le 2RM RC5 importantissimo successo in volata per Nicolò Ardizzone (Renault Clio Rally5) , che grazie a questa sua seconda vittoria consecutiva è ora saldamente al comando sul più diretto inseguitore Marco Mori, quarto in questa occasione.

Fra le Super 1600 regine delle 2RM Classic, la gara di Lucca ha rilanciato Stefano Gaddini, che, grazie al proprio successo e al contestuale ritiro del leader stagionale Pierangelo Villa, si è portato ad una sola lunghezza da lui. Infine fra le 4 ruote motrici di base al comando rimane Alessandro Ciardi con la Toyota Yaris Gr 4×4.

In Zona 7 questi i top dopo gara 5 di 7:

4RM RC2: 1. Gianluca Tosi 32 punti, 2. Antonio Rusce 30, 3. Gabriele Ciavarella 12, 4. Roberto Tucci 5.

2RM RC4: 1. Claudio Fanucchi 31 punti, 2. Lorenzo Nesti 26, 3. Riccardo Tommi e Giorgio Cogni 16.

2RM RC5: 1. Nicolò Ardizzone 34 punti, 2. Marco Mori 17, 3. Matteo Sandrolini 10.

2RM CLASSIC: 1. Pierangelo Villa 16 punti, 2. Stefano Gaddini 15.

4RM BASE: 1. Alessandro Ciardi 5 punti.

– foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

