Il nuovo matrimonio tra Fernando Alonso e la scuderia francese della Renault sembra ormai a un passo. Il pilota spagnolo ha intenzione di tornare in Formula 1 nel 2021 e, secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe pronto a farlo con il team col quale ha vinto il titolo mondiale nel 2005 e nel 2006 tanto che nella giornata di domani potrebbe arrivare il fatidico annuncio. Per Alonso si tratterebbe di un nuovo ritorno in Renault, dopo quello del 2008 a seguito dell’esperienza poco brillante in McLaren. L’ex ferrarista, che a fine mese compirà 39 anni, aveva già annunciato di aver deciso il suo futuro lo scorso marzo ma che lo avrebbe comunicato nel corso dell’estate. Qualora lo spagnolo dovesse firmare per la Renault andrebbe ad affiancare Esteban Ocon, andando a sostituire Daniel Ricciardo che dalla prossima stagione sarà alla guida della McLaren.

(ITALPRESS).