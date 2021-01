ROMA (ITALPRESS) – Cresce il numero dei nuovi positivi in Sicilia. Secondo il Ministero della Salute i nuovi contagiati sono 1.969 (contro i 1.913 di ieri), confermando di essere la seconda regione con il più alto numero di contagiati. I tamponi effettuati sono 10.542, con un rapporto tamponi/positivi che si attesta al 18,6%. Si registra un calo dei decessi, 36 (-4). I guariti sono 1.294 e gli attualmente positivi sono 44.677, con un aumento di 639 unità. Negli ospedali sono 1.371 i ricoverati nei reparti ordinari, 208 nelle terapie intensive con 14 nuovi ingressi. In 43.098 si trovano in isolamento domiciliare.

