ROMA (ITALPRESS) – Otto nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 in rispetto a ieri. A riferirlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia in Italia. In totale, coloro che sono risultati positivi nell’Isola dall’inizio della pandemia sono 3.166. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. In lieve crescita il numero dei ricoverati: sono 11, uno in più rispetto a ieri. Si riduce di 1 il dato sulle terapie intensive: ne rimangono ricoverati 2. In crescita di 7 il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, portando il dato complessivo a 157 e sempre di 7 degli attualmente positivi.

