ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i nuovi contagi al Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nell’Isola i nuovi positivi sono 744 (ieri erano 478) ciò nonostante la riduzione dei tamponi effettuati, 21.948, e che determina un indice di positività che risale al 3,3%. Leggero incremento dei decessi, 24 (+2). I guariti oggi sono 1.131, mentre sono 411 in meno gli attualmente positivi con un numero totale che tocca i 38.521. Prosegue la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.161 (-31), mentre sono 176 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-5) ma con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 38.521 persone.

(ITALPRESS).