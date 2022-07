ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.097 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 27.923 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L’Isola è al quinto posto nazionale per contagi dietro Lombardia, Campania, Lazio e Veneto. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus. Sono 7 le vittime che portano il totale dei decessi a quota 11.211. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 855, di cui 32 in terapia intensiva, con 5 nuovi ingressi.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com