ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi sono 625, in crescita rispetto ai 332 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 22.868 determinando un indice di positività che cresce al 2,7%. Quasi stabili i decessi, 22 (+1), mentre i guariti sono 672 e gli attualmente positivi calano di 69 unità a 34.480. Tornano a calare i ricoveri nei reparti ordinari, 1.005 (-30), e nelle terapie intensive, 158 (-7) con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 33.317 persone.

(ITALPRESS).