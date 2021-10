PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Sicilia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi contagiati sono 469, in salita rispetto ai 245 di ieri con 14.977 tamponi effettuati e il tasso di positività ricresce al 3,31%. In significativo calo i decessi, 3 (-6). I guariti sono 1.048 mentre gli attualmente positivi flettono di 582 attestandosi su un numero totale di 11.198. Lieve calo dei ricoveri nei reparti ordinari, con un numero totale pari a 365 (-5), in calo anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 40 (-5) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 10.793 persone.

