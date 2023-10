ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Portoguese Round, penultimo appuntamento del Campionato Mondiale FIM Superbike, si conclude con un bilancio perfetto per Ducati. La casa di Borgo Panigale lascia il circuito portoghese con la vittoria del Titolo Costruttori sia WorldSBK che WorldSSP, con il Mondiale Piloti WorldSSP ad opera di Nicolò Bulega e con tre prove su tre vinte da Alvaro Bautista che, con un totale di 56 gare vinte, diventa il pilota Superbike più vincente della storia Ducati, superando i 55 successi realizzati da “King” Carl Fogarty.

Nel WorldSSP, Gara 2 viene vinta da Stefano Manzi su Yamaha mentre Jeffrey Buis si laurea Campione del Mondo WorldSSP300 per la seconda volta dopo il titolo iridato ottenuto nel 2020.

Soddisfazione in casa Pirelli per le prestazioni dei pneumatici di gamma: l’accoppiata anteriore media SC1 e posteriore morbida SC0 per le gare lunghe o super morbida SCX per la Superpole Race ha messo d’accordo tutti i piloti offrendo performance costanti sulla durata gara.

“Innanzitutto, vorrei complimentarmi sia con Bautista che con Razgatlioglu che sono stati gli indiscussi protagonisti del fine settimana di Portimao e ci hanno regalato dei bellissimi duelli. Alvaro e la Ducati hanno confermato di essere un binomio perfetto e quasi imbattibile ma anche la perseveranza e tenacia di Toprak è lodevole: due grandi talenti che in pista sanno fare la differenza. Per quanto riguarda le prestazioni dei pneumatici non possiamo che ritenerci soddisfatti. Su un circuito non banale come questo, le soluzioni di gamma, ovvero SCX e SC0 posteriore e SC1 anteriore, sono state impeccabili dimostrando costanza, velocità e livelli di usura limitati. Un’ulteriore conferma della solidità e versatilità della nostra gamma di cui tutti i motociclisti nel mondo possono beneficiare, essendo pneumatici regolarmente in vendita al pubblico”, ha detto Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli.

“Infine, le mie congratulazioni a Jeffrey Buis e al team MTM Kawasaki per la vittoria del titolo iridato WorldSSP300”, ha concluso Barbier.

