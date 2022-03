MEDYKA (POLONIA) (ITALPRESS) – Ha scelto le note di “Here comes the sun” per accogliere i profughi ucraini. David Martello, un giovane pianista di origini siciliane, è arrivato dalla Germania, dove ormai vive da anni, con il suo pianoforte per dare il benvenuto ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Da qualche giorno suona al confine tra Polonia ed Ucraina, Medyka perchè “le note aiutano a rilassarsi. La mia è una musica per la pace”, spiega.

I rifugiati arrivano stremati al confine dove trovano volontari di tutto il mondo a sostenerli con cibo e generi di prima necessità. Nel caos degli arrivi, tra distribuzione di viveri e vestiti, tra il disbrigo di pratiche burocratiche per ottenere il visto c’è lui, “il pianista per la pace” che suona i brani dei Beatles con il suo pianoforte a corde.

