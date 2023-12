PADOVA (ITALPRESS) – Il feretro di Giulia Cecchettin è arrivato alla basilica di Santa Giustina a Padova per l’ultimo saluto alla studentessa assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La bara bianca con sopra delle rose bianche ha fatto il proprio ingresso all’interno del duomo, tra gli applausi degli oltre 1.200 presenti, e alle ore 11 è iniziato il rito dei funerali, officiati dal vescovo Claudio Cipolla e trasmessi in diretta televisiva. Presente, tra le altre autorità, anche il ministro della giustizia Carlo Nordio in rappresentanza del governo.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]