CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Con la seconda sessione di libere del Gran Premio del Messico, il programma di test in-season per i pneumatici 2023 giunge al termine. I team avranno l’occasione di provare le specifiche definitive nel test che si terrà dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione. Come ad Austin lo scorso fine settimana, la sessione di FP2 estesa a 90 minuti, è stata appositamente dedicata ai test anche se un’interruzione causata da una bandiera rossa e dal ripristino delle condizioni della pista ha imposto uno stop ai lavori di quasi 20 minuti.

“E’ stata una giornata intensa, con i team che hanno girato il più possibile per raccogliere dati sul weekend di gara in FP1, per poi completare il nostro test in FP2, che, a completamento di quello di Austin della settimana passata si è concentrato sulle mescole più morbide – l’analisi di Simone Berra, Chief Engineer Pirelli -. Le interruzioni per bandiera rossa, soprattutto la prima, hanno impedito ad alcuni team di completare il nostro programma, ma abbiamo comunque avuto la possibilità di iniziare ad analizzare una quantità di informazioni più che ragionevole”.

“Come era prevedibile abbiamo assistito a una decisa evoluzione della pista, ma in generale il tracciato ha mostrato condizioni migliori di quanto ci saremmo aspettati, offrendo un’aderenza accettabile fin dall’inizio. Dal punto di vista della gara – aggiunge Berra -, ai team mancano un pò di dati rispetto al solito, il che significa che il lavoro svolto domani in FP3 sarà particolarmente importante. Oggi i piloti hanno utilizzato principalmente i pneumatici duri e morbidi; abbiamo riscontrato un pò di sliding, un degrado contenuto sulle soft, una scelta interessante anche per la gara”.

E’ 2397 il numero totale di chilometri percorsi dagli pneumatici prototipo 2023 durante la sessione FP2 di oggi che ha coinvolto tutte le 10 squadre. Sommati ai 2823 chilometri percorsi durante le FP2 ad Austin, si arriva a un totale di 5220 chilometri tra le due sessioni.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

