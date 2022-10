MILANO (ITALPRESS) – Sono 8.671 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 38.067 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 22,7%. Scende quindi il tasso di positività che ieri si attestava al 23,5%. E’ quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal ministero della Salute. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari, dove i degenti oggi sono 36 in più rispetto a ieri (totale posti letto occupati a livello regionale: 888). Mentre il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (13, come ieri e giovedì). I decessi sono oggi 18, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 42.644.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

