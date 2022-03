MILANO (ITALPRESS) – I tamponi effettuati in Lombardia sono stati 68.151, su un totale complessivo di 34.096.788. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute. I nuovi casi positivi sono 8.555; in terapia intensiva si trovano 58 pazienti dato analogo al giorno precedente, i ricoverati non in terapia intensiva sono 858 (+14), mentre i decessi sono 26 per un totale complessivo di 39.026.I nuovi casi per provincia: Milano: 2.893 di cui 1.415 in città;

Bergamo: 553; Brescia: 918; Como: 519; Cremona: 261; Lecco: 325; Lodi: 143; Mantova: 344; Monza e Brianza: 767; Pavia: 454; Sondrio: 123; Varese: 853.

(ITALPRESS).

