In Lombardia 600 mila euro ai taxi per le telecamere di sicurezza

Presentato il contenuto del bando che prevede risorse regionali per l’installazione di telecamere di sicurezza sui taxi. Lo scopo è far rinnovare le telecamere già presenti, o comprarne ex novo per chi ancora non l'avesse installata, prevedendo 400 euro a testa che diventeranno 500 con la seconda trance. ban/pc/red