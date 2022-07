MILANO (ITALPRESS) – Con 28.565 tamponi effettuati è di 4.549 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 15,9% (ieri era al 15,6%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-2, 51) e nei reparti (-32, 1.416). Sono 24 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.559. E’ quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.232 contagi, a Bergamo 434, a Brescia 629, a Como 228, a Cremona 212, a Lecco 149, a Lodi 132, a Mantova 307, a Monza e Brianza 396, a Pavia 310, a Sondrio 76 e a Varese 337.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

