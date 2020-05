MILANO (ITALPRESS) – Rispetto a ieri in Lombardia oggi sono 354 i nuovi casi di positivi al coronavirus su 14.078 tamponi effettuati. I decessi sono 38, mentre i guariti sono 546. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che corrisponde al 2,5% il rapporto tra il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e nuovi contagiati. Coloro che sono attualmente positivi nella Regione sono in totale 22.683, oggi -230. Non si registra alcun ricoverato in terapia intensiva rispetto a ieri, per un numero complessivo di 173. Aumenta invece il numero di coloro che sono ricoverati negli altri reparti ospedalieri, oggi 82, per un un totale di 3.552. Sono 32 oggi i nuovi casi di coronavirus nella città di Milano (su un totale di 9.750 contagiati), e 74 nella Provincia, per un numero complessivo di 22.982 casi. Numeri in linea rispetto al trend degli ultimi giorni e rispetto a ieri, quando nel Milanese i nuovi positivi al Covid erano stati 76 e nel capoluogo lombardo 39. Il trend del contagio da covid 19 nella Provincia di Brescia registra oggi 71 nuovi casi (ieri 90), seconda, per numeri, solo a quella di Milano, che ne presenta 74. Numeri più bassi per Provincia di Bergamo con 58 casi odierni (ieri 69).

Per quanto riguarda le altre province lombarde i nuovi casi di coronavirus a Como sono 14 (ieri 31), a Cremona 13 (ieri 13), a Lecco solo 1 caso (ieri 5), a Lodi 11 (ieri 13), a Mantova 9 (ieri 2), a Monza Brianza 30 (ieri 14), a Pavia 32 (ieri 9), a Sondrio 5 (ieri 23), a Varese 41 (ieri 12).

