MILANO (ITALPRESS) – Calano i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono 30, tre volte meno rispetto ai 94 di ieri. In diminuzione anche i decessi, 3 contro i 9 di ieri, per un totale di 16.760. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che sui 30 positivi odierni, 15 sono emersi a seguito di test sierologici e 9 sono ‘debolmente positivì (su 5.636 tamponi nelle ultime 24 ore). Calano ulteriormente i ricoverati nelle terapie intensive, oggi 3 per un totale di 27. Aumentano invece di 8 individui i ricoverati negli altri reparti (totale 176). E crescono i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi).

In questo quadro sono solo 5 i casi di covid registrati nella Provincia di Milano, di cui 3 a Milano città, in netta discesa rispetto a ieri quando erano 15 nel Milanese e 6 nel capoluogo lombardo. Numeri del contagio vicini allo zero anche nelle altre province Lombarde, con Como, Lecco e Sondrio che non presentano alcun caso di coronavirus da 24 ore. I casi sono invece 12 nella Provincia di Bergamo, 5 in quella di Brescia, 1 a Cremona, 1 a Mantova, 1 a Monza Brianza, 1 a Pavia, 2 a Varese.

(ITALPRESS).