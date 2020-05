MILANO (ITALPRESS) – I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono oggi 216, ai quali vanno però aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’Ats di Bergamo negli ultimi sette giorni. Con questo computo i casi lombardi di covid di oggi ammontano a 384. I decessi sono invece 58 (in totale 15.954) , mentre i guariti sono 766 (in totale 47.810). Lo riferisce il quotidiano aggiornamento regionale sui dati epidemiologici, dai quali emerge l’ormai costante discesa dei ricoverati in terapia intensiva: oggi -8 per un totale complessivo di 175. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono 12.503 (per un totale di 697.561), mentre coloro che sono attualmente positivi al coronavirus in Lombardia sono 24.037 (-440), per un numero complessivo di 87.801 contagiati riscontrati nella Regione dall’inizio della pandemia a oggi. Nella provincia di Milano i casi risultati positivi al coronavirus sono 68 più di ieri (per un totale di 22.832), mentre a Milano città sono 41 in più rispetto a martedì (per un totale di 9.679). Le province lombarde con più casi sono Bergamo +30, a cui vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’Ats di Bergamo negli ultimi sette giorni), Brescia +33, Pavia +23, Lodi + 22 e Varese +17.

(ITALPRESS).