MILANO (ITALPRESS) – Sono 156 i nuovi casi positivi oggi in Lombardia, di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 debolmente positivi, e 16 i decessi da coronavirus. Ieri i positivi erano stati 170, i morti 22. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici.

“I dati di oggi – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera – evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri. Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività ‘debolè e 51 sono riferiti a test sierologici”. Superato il milione di tamponi effettuati.

I morti da coronavirus oggi sono 16, rispetto ai 22 di ieri, per un totale di 16.624. I guariti sono oggi 492 mentre in terapia intensiva sono ricoverate 47 persone, con un calo di una persona rispetto a ieri. Più marcato il calo dei ricoverati negli altri reparti, sono 121 in meno rispetto ai ieri, per un numero complessivo di 501.

Trend stabile del contagio nel Milanese, dove oggi i nuovi casi di coronavirus sono 33, di cui 10 nella città di Milano. Diminuiscono i nuovi positivi al covid in provincia di Bergamo: oggi 44, contro i 79 di ieri. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi sono nella media degli ultimi giorni, in fase calante: 27 a Brescia, 9 a Como, 3 a Lecco, 3 a Lodi, 5 a Mantova, 9 a Monza Brianza, 3 a Pavia, 7 a Sondrio e 8 a Varese.

(ITALPRESS).