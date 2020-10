MILANO (ITALPRESS) – Su 29.048 tamponi effettuati sono oggi 1.844 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove i decessi delle ultime 24 ore sono 17 (totale 17.011 dall’inizio della pandemia). Aumentano di 2 i ricoverati in terapia intensiva (totale regionale 64) e di 99 quelli ricoverati negli altri reparti (totale 645). Questo è il quadro delineato dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che la percentuale tra tamponi processati e nuovi contagiati è oggi pari al 6,3%. Dai numeri emerge una curva epidemica in netta salita, tuttavia continua il trend positivo dei guariti/dimessi, che oggi sono 865 in più rispetto a ieri (totale complessivo dell’inizio della pandemia sono 84.415).

Oltre metà dei contagiati regionali odierni si registrano nella Provincia di Milano, precisamente 1.032, di cui 504 nel capoluogo lombardo. Seguono le province di Monza e Brianza +150 casi, Varese +110, Pavia +101, Brescia +81, Como +67, Bergamo +46, Mantova + 42, Cremona +30, Lecco +29, Lodi +23 e Sondrio +14. (ITALPRESS).