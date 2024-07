GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria e Alisa, in collaborazione con l’Associazione Buoncanile ODV, introducono un progetto di zooantropologia didattica all’interno dell’Offerta formativa sui temi della promozione della salute per l’anno scolastico 2024/2025. Si chiama “A Scuola con gli Animali” ed è destinato ai bambini e al personale docente delle scuole primarie liguri. Il progetto prevede l’impiego di animali domestici per stimolare la socializzazione e l’apprendimento sociale e cognitivo dei giovani studenti.

“Oltre il 40% degli italiani possiede almeno un animale domestico e la ricerca scientifica ha recentemente evidenziato i benefici che l’interazione con gli animali comporta sullo sviluppo infantile – spiega l’assessore alla Scuola e alla Tutela degli Animali d’Affezione di Regione Liguria Simona Ferro. – Grazie a questo progetto i nostri bambini possono imparare fin da piccoli il rispetto per gli animali e sviluppare nuove competenze interagendo con loro e prendendosene cura. Inoltre, attraverso la relazione con l’animale, il bambino si apre a repertori relazionali cognitivi ed emozionali unici. La presenza in classe di animali crea un centro di interesse, favorendo i processi formativi della classe e la partecipazione degli studenti alle attività didattiche”.

“A Scuola con gli Animali” si compone di cinque incontri: quattro a scuola e uno all’intero del canile di Associazione Buoncanile ODV. Ogni lezione, della durata di circa 60 minuti, comprende una fase di spiegazione e una d’interazione diretta con i ragazzi, attraverso giochi, esempi, racconti di esperienze personali e visione di materiale audiovisivo. Durante le lezioni sono trasmesse conoscenze riguardanti la relazione uomo-animale e la dimensione della referenza animale, con il duplice obiettivo di accrescere la disponibilità relazionale/comunicativa e sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale. Tutte le lezioni prevedono la presenza di un insegnante della classe, un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali (IAA), un coadiutore del cane e l’Associazione Buoncanile ODV. Alla fine del progetto potrà essere organizzata, a discrezione della scuola, una giornata finale durante la quale bambini e insegnanti potranno presentare il lavoro svolto.

Il progetto è totalmente gratuito ed è possibile svilupparlo liberamente all’interno dell’intero anno scolastico. I dirigenti scolastici interessati devono compilare il modulo presente sul sito di Alisa (https://www.alisa.liguria.it/scuole-che-promuovono-salute/offerta-formativa.html) e inviarlo ai referenti del progetto.

