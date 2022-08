GENOVA (ITALPRESS) – Molti danni, disagi e una decina di sfollati in Liguria a causa del maltempo che si è abbattuto sul Levante della regione. In mattinata un violento temporale con grandine e “downburst” (forti raffiche di vento discendenti) ha colpito in particolare la zona del Tigullio. Danni e allagamenti si sono registrati anche nello Spezzino. La linea ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante. Il vento ha fatto crollare sui binari la struttura di uno stabilimento balneare a Cavi di Lavagna e alcuni teloni sono finiti sui cavi elettrici. Al lavoro i tecnici di Rfi per ripristinare la circolazione. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi nella tratta interessata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e case scoperchiate. A Chiavari, in corso Valparaiso, è volato via il tetto di un palazzo: l’area è stata chiusa e non si registrano feriti. A Sestri Levante decine di tettoie e dehors sono collassati sul lungomare: la sindaca Valentina Ghio ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale per la gravità dei danni riportati. A Cogorno alcune abitazioni sono state danneggiate e il Comune ha deciso di evacuare una decina di persone. A Genova non si segnalano particolari criticità, ma alcuni voli previsti in arrivo al Cristoforo Colombo sono stati dirottati su altri aeroporti a causa del forte vento in fase di atterraggio. “Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti sull’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione. Nelle ultime ore forti piogge e grandinate sono cadute su gran parte della Liguria”. Lo dice sui social il presidente della Liguria, Giovanni Toti. “L’allerta meteo è tutt’ora in corso – aggiunge – soprattutto nel levante ligure e proseguirà fino alle 15 di oggi pomeriggio, per cui invito i cittadini alla massima prudenza. Tra le notizie vi segnalo: la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante in entrambe le direzioni per forte mareggiata e trombe marine che hanno depositato detriti sui binari, comprese alcune cabine delle spiagge, danneggiando la linea di alimentazione elettrica. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari-Lavagna-Cavi-Sestri Levante. Fortunatamente al momento nessuna persona risulta ferita. Vi tengo aggiornati e come sempre potete seguire le notizie in tempo reale sui canali social di Regione Liguria”.

(ITALPRESS).

– foto xa8 –