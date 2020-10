GENOVA (ITALPRESS) – Sono 778 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.096 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In totale i tamponi effettuati sono 399.461 e i positivi 21.359. Gli ospedalizzati sono attualmente 631 (+57 rispetto a ieri), 33 i pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 4.838 (+346). Sette i nuovi decessi: 4 donne e 3 uomini di età compresa tra 67 e 103 anni.

(ITALPRESS).