GENOVA (ITALPRESS) – Il bollettino odierno contiene 20 tamponi positivi in Liguria, distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3, Asl4 e Asl5 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. 10 casi sono legati a residenti liguri rientrati da viaggi in paesi esteri (Albania, Messico, Filippine e Marocco), un caso è relativo a una turista svizzera, di cui è stata segnalata la positività dall’autorità sanitaria svizzera, 2 casi sono i dipendenti del ristorante di Savona, già segnalati ieri nell’aggiornamento sul cluster, un caso è relativo a una Rsa genovese con 1 caso di contatto, gli altri 2 casi sono relativi all’attività di screening effettuata. “La guardia è sempre alta in Liguria e si conferma la capacità di monitoraggio e di accertamento diagnostico del nostro sistema sanitario regionale – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il valore Rt, che sconta la presenza del cluster di Savona, si attesta a 1.2 ma c’è una significativa diminuzione dei casi incidenti che si attestano a -8% rispetto al report precedente fornito da Alisa. E’ evidente di come il flusso di residenti viaggiatori provenienti da paesi esteri ad alta prevalenza di aumento di contagio costituisca un rilevante meccanismo di introduzione e successiva circolazione del virus in comunità, ma resta costante il tracciamento dei casi e il monitoraggio su tutto il territorio”.

(ITALPRESS).