GENOVA (ITALPRESS) – Sono 107 i nuovi positivi in Liguria su 1.594 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Complessivamente, da inizio emergenza, sono stati eseguiti 325.764 tamponi e i positivi rilevati in totale sono 13.976. Gli ospedalizzati sono attualmente 204 (+14), 24 i pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 1.703. Il totale delle persone decedute è pari a 1.610.

