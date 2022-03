GENOVA (ITALPRESS) – Sono 1.026 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.113 tamponi effettuati, di cui 2.701 molecolari e 7.412 test rapidi antigenici. Il numero degli attualmente positivi si attesta su un numero totale di 12.924 in calo di 195. Le persone che si trovano ricoverate sono 260, 16 dei quali in terapia intensiva, con un calo di 7 unità. In isolamento domiciliare si trovano in 12.655 (-190), 1.215 i guariti e 6 deceduti.

(ITALPRESS).

