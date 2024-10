ROMA (ITALPRESS) – Un attacco aereo israeliano contro un ufficio di una stazione televisiva di Beirut ha ucciso una persona, afferma il Ministero della Salute libanese. Il Ministero afferma che altre cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto nella notte. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Il canale televisivo panarabo Al-Mayadeen, che è politicamente alleato con il gruppo libanese Hezbollah, ha affermato che il suo ufficio nella zona tra Jnah e Ouzai, alla periferia della periferia meridionale di Beirut, è stato preso di mira. “Al-Mayadeen ritiene l’occupazione israeliana responsabile per l’attacco a un noto ufficio di un noto organo di stampa”, ha affermato la TV. Al Mayadeen ha affermato che l’ufficio era stato evacuato. L’esercito israeliano non ha emesso alcun avvertimento prima dell’attacco.

Foto: Ipa Agency

