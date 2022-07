ROMA (ITALPRESS) – Oggi nel Lazio su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovi casi positivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), 62 le terapie intensive ( = ) e +6.416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 2.571. Sono i dati sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus resi noti dall’assessore regionale alla sanità in Lazio, Alessio D’Amato. Intanto, con l’ok da del ministero della Salute e di Aifa, da giovedì 14 si potrà prenotare sul portale regionale la quarta dose di vaccino per over 60.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –