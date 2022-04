VENEZIA (ITALPRESS) – Tappa a Venezia, oggi, per Rossella e Michele, due viaggiatori pugliesi che dal 5 settembre stanno girando l’Italia con il loro Van per far conoscere la storia del comune di Modugno, in provincia di Bari, che ha compiuto mille anni. La coppia, unita anche nella vita, è stata ricevuta ufficialmente questa mattina, in Municipio a Mestre dalla presidente del Consiglio comunale, a cui è stato donato il foldel celebrativo di “Modugno Millenaria”. Al termine del colloquio Rossella e Michele hanno ricevuto in dono il gagliardetto del Comune di Venezia.

foto ufficio stampa Comune di Venezia –

