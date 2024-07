SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales, in sella

all’Aprilia, ha chiuso al primo posto la Practice di MotoGp del

Gran Premio di Germania. Sul tracciato del Sachsenring, il tempo

dello spagnolo è di 1’19″622, nuovo record. Secondo posto per

Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0″340), mentre è terzo un

ritrovato Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse, +0″362). Alex

Marquez (Ducati Gresini, +0″407) e Francesco Bagnaia (Ducati

Lenovo, +0″439) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Bastianini, Morbidelli, Acosta, Di Giannantonio e Binder. Circa a metà del turno è stata esposta la bandiera rossa, in seguito alla caduta di Fabio Di Giannantonio alla curva 1: la sua Ducati, infatti, è violentemente terminata addosso alle barriere del circuito. Non solo l’italiano, ma anche Marc Marquez è caduto nella Practice: l’otto volte campione del mondo non ha concluso la sessione, segnalando un forte dolore alla zona dorsale destra, ma le radiografie hanno escluso fratture.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

