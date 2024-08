ROMA (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa: anche per l’edizione 2024 del Rally di Finlandia, questa sera al via con la prima prova speciale, gli equipaggi hanno fatto il pieno di gomme morbide, le uniche usate in anni recenti sulle strade intorno a Jyvaskyla. I piloti, infatti, hanno tutti optato per il massimo previsto dal regolamento per le gomme prime, ovvero 28. Non poteva essere diversamente: come ribadiscono le analisi degli ingegneri Pirelli dopo le ricognizioni, l’edizione 2024 del Rally di Finlandia si conferma più che mai una gara per le Scorpion SB a mescola morbida che consentono di sfruttare al massimo il livello di grip generato dalle tipici sterrati finlandesi, il cui fondo si presenterà spesso umido, soprattutto al mattino, e a causa delle precipitazioni piovose intermittenti, che si prevedono non abbondanti ma frequenti, in particolare al sabato, la giornata più lunga e impegnativa del rally.

Proprio sabato ci sarà anche la singola prova speciale più lunga della gara, ovvero la SS13-16 Ouninpohja di 32.98 chilometri, che quest’anno è tornata nel percorso del Rally di Finlandia.

La prova, oltre alla lunghezza, presenta anche altre sfide che sono un pò la sintesi del cosiddetto Gran Premio di Finlandia: frequenti creste e lunghissimi salti lungo l’intero tracciato, presenza di pietre soprattutto nelle due ultime sezioni, diversi tratti con loose gravel. Nella stessa giornata, va tenuta d’occhio anche la SS11-14 Vàstilà (18.94 chilometri) che presenta caratteristiche simili alla Ouninpohja, anche se meno severe.

In Finlandia sono prime gli Scorpion KX WRC SB a mescola morbida di nuova generazione, contraddistinti da una rinnovata costruzione tale da garantire a parità di prestazioni maggiore durata e resistenza rispetto alla versione precedente. Le Scorpion KX WRC HB a mescola dura sono le option, indicate per le superfici più abrasive e per le prove più lunghe.

Circa le altre categorie, in Lettonia le Rally2 avranno a disposizione pneumatici Scorpion K6B (morbidi) e i nuovi K4C (duri), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K6A (morbidi) e i K4A (duri). Per queste categorie di vettura, le allocazioni sono di 26 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option.

