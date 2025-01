BARI (ITALPRESS) – Dal 30 gennaio al 1 febbraio in Fiera del Levante, a Bari, si svolgerà Evolio Expo, una fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio Evo del Mediterraneo, un grande evento di Nuova Fiera del Levante, il primo del 2025, in collaborazione con il dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia.

La manifestazione punta a fare cultura sul settore, valorizzare le tante eccellenze regionali italiane e del mondo e a creare un ponte tra i produttori di olio Evo e gli acquirenti specializzati (Gdo, settore ho.re.ca., buyer internazionali, utilizzatori professionali, ecc.). Evolio Expo sarà una fiera dal forte respiro internazionale grazie alla presenza di ben 21 buyer esteri provenienti dai Paesi strategici per il comparto, tra cui Usa, Australia, Danimarca, Germania, Messico, Monaco, Paesi Bassi e Tunisia.

Durante la fiera, organizzata da Senaf, si terranno seminari, convegni e talk su qualità e controllo del prodotto (insieme a enti, associazioni e istituzioni, alle Dop e Igp), conoscenza e storia del prodotto (Igp, Dop, Terroir, Cultivar, Monovarietali e Ppac), sostenibilità, Evo-health, stato dell’arte della distribuzione nella Gdo (con le riviste MarkUp e Gdo Week), in collaborazione con Associazione nazionale Città dell’Olio, Ciheam Bari – Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia, Slow Food Puglia, Associazioni di Categoria del partenariato agricolo, Organizzazioni di Produttori, associazioni di sommelier e tanti altri. La manifestazione sarà caratterizzata da tre macro-temi di carattere nazionale: Olio, ambiente, paesaggio e identità; Olio e salute – L’olio evo, farmaco naturale per una sana alimentazione ed una buona comunicazione; Olio e turismo dell’olio – Dalla teoria alla pratica, affrontati uno per ogni giorno dell’evento con la presenza di stakeholder di fama internazionale, docenti universitari, relatori di alto profilo.

“La Puglia rappresenta oltre il 50% di produzione dell’olio italiano. Per tanto questo settore è una nostra eccellenza, oltre a un patrimonio di eccezionale valore. La creazione di una fiera b2b dedicata è certamente un’azione strategica – ha sottolineato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Con la Regione Puglia, in soli 8 mesi, abbiamo lanciato questo progetto, affidando l’organizzazione a primarie aziende italiane, esperte del settore. Per Evolio Expo, in Fiera del Levante, arriveranno i più grandi produttori dell’olio italiano e un numero importante di attori della grande distribuzione organizzata e dell’Horeca, con un parterre di rilievo. Saranno presenti a Bari per conoscere e parlare di olio. Il compito di Nuova Fiera del Levante è proprio questo: impegnarsi e mettersi a disposizione delle aziende per poter valorizzare un’eccellenza, in questo caso una delle più importanti, l’olio”.

– Foto: ufficio stampa Fiera del Levante –

(ITALPRESS).