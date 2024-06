BARI (ITALPRESS) – Venerdì 28 giugno alle 10 nel Centro Congressi della Fiera del Levante, sarà presentato in una conferenza stampa il mercato dei settori dell’Arredamento e dell’Interior design del Marocco alla presenza del presidente dell’Ordine Nazionale degli Architetti del Marocco, Mohammed Karim Sbai.

Il Presidente presenterà mediante slides lo sviluppo del mercato marocchino che sta vivendo un vero e proprio boom immobiliare. Attualmente è in forte fermento in particolare il settore arredamento per via della prossima Coppa d’Africa calcistica, prevista per gennaio 2026, e di un generale piano di ristrutturazione e investimenti strategici in vista dei Mondiali di calcio 2030.

A tale proposito alla Fiera del Levante sarà presente una delegazione di buyer marocchini interessati a interfacciarsi con il mercato italiano dei settori dell’Arredamento e dell’Interior design. La conferenza stampa infatti si inserisce nell’ambito di quel processo di internazionalizzazione già avviato dalla Nuova Fiera del Levante e che alla prossima Campionaria, nello spazio dedicato all’Arredamento, promuoverà un interscambio B2B tra buyer marocchini ed operatori del settore che esporranno e presenteranno i loro prodotti. All’incontro con la stampa parteciperanno inoltre il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Bari Cosimo Damiano Mastronardi e numerosi architetti del territorio.

